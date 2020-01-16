علي حسن خليل :اصبحنا على عتبة تأليف حكومة جديدة من ١٨ وزيرا بمعايير موحدة وسننتقل إلى التأليف بأسرع وقت – موقع قناة المنار – لبنان
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January 16 2020 - 17:40

علي حسن خليل :اصبحنا على عتبة تأليف حكومة جديدة من ١٨ وزيرا بمعايير موحدة وسننتقل إلى التأليف بأسرع وقت

منذ 1 ساعة 16 January، 2020
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