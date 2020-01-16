علي حسن خليل :اصبحنا على عتبة تأليف حكومة جديدة من ١٨ وزيرا بمعايير موحدة وسننتقل إلى التأليف بأسرع وقت – موقع قناة المنار – لبنان
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January 16 2020 - 17:40
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اليمن: مرتزقة العدوان السعودي ـ الأميركي يستهدفون بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة شارع صنعاء ومدينة الشعب بالحديدة
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مجلس الشيوخ الأميركي يتسلم قرار اتهام الرئيس دونالد ترامب ومحاكمته تبدأ الثلاثاء المقبل ضمن اجراءات العزل
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الرئيس التركي: أنقرة ستبدأ التنقيب عن الغاز في شرق المتوسط هذا العام وسيتم إرسال سفينة الاستكشاف قريبا إلى المنطقة
رئيس الوزراء الروسي الجديد ميخائيل ميشوستين يعد بتحقيق تغييرات تحسن حياة المواطنين ويقول إن أمام الحكومة مهام كبيرة جداً
رئاسة حكومة الوفاق الليبية تعلن أن رئيسها فايز السراج سيشارك في المؤتمر الدولي حول ليبيا في برلين الأحد المقبل
الرئاسة الفرنسية تعلن مشاركة الرئيس إيمانويل ماكرون في مؤتمر برلين حول الأزمة الليبية
للمساهمة بدعم المقاومة عبر مكاتب هيئة دعم المقاومة الإسلامية على الرقم 01550450 أو عبر جميع فروع القرض الحسن رقم الحساب 8142401
علي حسن خليل :اصبحنا على عتبة تأليف حكومة جديدة من ١٨ وزيرا بمعايير موحدة وسننتقل إلى التأليف بأسرع وقت
منذ 1 ساعة
16 January، 2020
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