بوتين يصدر مرسوما بتعيين دميتري مدفيديف بمنصب نائب رئيس مجلس الأمن الروسي(روسيا اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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January 16 2020 - 15:38

بوتين يصدر مرسوما بتعيين دميتري مدفيديف بمنصب نائب رئيس مجلس الأمن الروسي(روسيا اليوم)

منذ 6 mins 16 January، 2020
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