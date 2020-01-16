ميركل: قرار بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي بمثابة جرس إنذار للاتحاد الأوروبي برمته

رأت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أن قرار بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي، هو بمثابة “ناقوس خطر للكتلة الأوروبية برمتها”. وقالت ميركل في مقابلة مع صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية، نُشرت الخميس “اعتبر الاتحاد الأوروبي بمثابة تأمين على حياتنا.. كما أن ألمانيا أصغر للغاية من أن تمارس نفوذًا جيوسياسيًا من تلقاء نفسها، ولهذا السبب فهي تحتاج إلى الاستفادة من جميع مزايا السوق الموحدة”. وأوضحت ميركل أن “نظام المؤسسات الدولية، مثل الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، اعتبرهما من أهم الدروس التي تعلمناها من الحرب العالمية الثانية والعقود السابقة”.

وأضافت “بالطبع، الرئيس دونالد ترامب محقاً في أن هناك هيئات مثل منظمة التجارة العالمية والأمم المتحدة تحتاج إلى إصلاح.. ولا يوجد أي شك على الإطلاق في هذا، لكنني لا أضع الهيئات العالمية متعددة الأطراف في موضع تساؤل”. وأشارت ميركل إلى أن “ألمانيا كانت المستفيد الكبير من حلف “الناتو”، فضلا عن التجارة الحرة فتحت أسواقًا جديدة وواسعة أمام السيارات والآلات والمواد الكيميائية الألمانية ذات المستوى العالمي، كما أنها لم تؤرق نفسها بفكرة حماية أمنها، بموجب حمايتها تحت المظلة النووية للولايات المتحدة.. لكن صعود القومية وتعزيز مفهوم “الأنا أولاً” أصبحا يهددا ألمانيا بعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي، وبالتالي فإن وجود أوروبا يعد ضمانا للمصالح الألمانية، وكذلك هويتها”، مشددة على مساعيها لتقوية الاتحاد الأوروبي. وأكدت المستشارة الألمانية أن “أوروبا يجب أن تستجيب لذلك عبر تصعيد دورها الإقليمي، حتى تصبح أكثر ابتكارا وجاذبية ومكانًا جيدًا للبحث والتعليم.. حتى يمكن أن تكون المنافسة مثمرة للغاية”.

المصدر: سبوتنيك