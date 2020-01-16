“الديمقراطي اللبناني”: تواطؤ ما بين البنوك ومصرف لبنان والصرافين لتجويع الناس

عتبر الأمين العام للحزب “الديمقراطي اللبناني” وليد بركات أن “هناك سطوا حقيقيا على ودائع اللبنانيين وعلى جنى عمرهم، وان هناك تواطؤا ما بين البنوك ومصرف لبنان والصرافين لتجويع اللبنانيين وقهرهم واذلالهم بطريقة غير مسبوقة”.

وحمل بركات الخميس “حاكم مصرف لبنان رياض سلامة والمصارف مسؤولية الوضع المصرفي”، ولفت إلى أن “حاكم مصرف لبنان لديه صلاحيات مطلقة يستطيع من خلال استخدامها أن يفرض على المصارف تأمين الودائع للبنانيين وأن يمنع الصرافين من الاتجار بالدولار بهذا الشكل في هذه المرحلة الدقيقة”.

وقال بركات “هذا الغضب الشعبي مبرر لأن الناس لم تعد تستطيع تحمل الإذلال الذي تمارسه المصارف”، ودعا الى “اطلاق المعتقلين من المتظاهرين الذين كانوا يعبرون عن غضبهم وألمهم”، مؤكدا “رفض التعدي على الأملاك العامة والخاصة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام