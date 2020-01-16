الراعي: مشكلتنا اقتصادية وسياسية قبل أي اعتبار

دعا البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي “الجميع الى التحرر من المصالح الذاتية لأن لبنان على المحك وان مشكلتنا اقتصادية وسياسية قبل أي اعتبار”.

وقال الراعي الخميس “بموجب الدستور فإن تأليف الحكومة من صلاحية الرئيس المكلف بالاتفاق مع رئيس الجمهورية”، وتابع “الواقع ان رؤساء الاحزاب والكتل هم الذين يشاركون في التأليف، وهذا خطأ”، وسال “لماذا لا يدخل هؤلاء الى الحكومة مباشرة بدلا من ان يكونوا بواسطة ممثليهم؟”.

وحذر الراعي من “الاستهتار بالناس ومطالبهم المحقة”، وأسف ان “الجميع يستقوي والطرف الاضعف في لبنان هو الدستور”، وطالب “الرئيس المكلف ان يبقى ثابتا في مطلبه وفي موقفه”.

وشدد الراعي على “رفض استقالة رئيس الجمهورية في المبدأ وفي المطلق”، واشار الى انه “إذا تأخر تشكيل الحكومة فسنعقد قمة مسيحية – مسيحية، اما القمة المسيحية – الاسلامية فمؤجلة وأما لقاء القيادات المسيحية فقد فكرت فيه، ولكنه غير متيسر”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام