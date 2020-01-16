ريا الحسن: ما حصل بالأمس لا يجوز أن يمر مرور الكرام

قالت وزيرة الداخلية في حكومة تصريف الاعمال في لبنان ريا الحسن “ما حصل بالامس ليس نابعا عن أي أمر اتخذ ولكن العناصر الامنية تعبت كثيرا ولا شيء يبرر ما حصل مع الصحافة”، وتابعت “أتحمل المسؤولية كوني على رأس الهرم ولكنني لم أصدر أي قرار بهذا الخصوص وهناك آلية للمحاسبة ومن اقترف أي خطأ سيحاسب”.

واضافت الحسن الخميس “نحن نعيش في حالة صعبة جدا وما حصل بالأمس لا يجوز أن يمر مرور الكرام ولكن هل سأل أحد ما هو عدد الجرحى في صفوف قوى الأمن؟”، وتابعت “سأرحل غدا وإن شاء الله تجي حكومة تتعامل أحسن”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام