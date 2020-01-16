العدو الاسرائيلي يعتدي على ممتلكات الفلسطينيين في بيت لحم

هدمت سلطات العدو الإسرائيلي الخميس خيمة وبيتا متنقلا “كرفانا” في منطقة بير عونة بمدينة بيت جالا غرب بيت لحم بالضفة الغربية الفلسطينية المحتلة وجرفت شارعين في قرية الولجة.

وأفادت مصادر فلسطينية أن “قوات الاحتلال هدمت خيمة وكرافانا ودمرت جدران استنادية وبوابة”، ولفتت الى انه “لم يكن متواجدا وقتها”.

وأشارت المصادر الى ان “هذا العمل التعسفي اللاإنساني هو الخامس من نوعه، حيث يعيش هذه المعاناة منذ العام 2016، بهدف ترحيله، فقد هدمت قوات الاحتلال سابقا منزلا يمتلكه، ثم بركسات لتربية المواشي مرتين”.

وفي سياق منفصل، قالت المصادر إن “آليات الاحتلال جرفت شارعين في قرية الولجة غرب بيت لحم”.

المصدر: وكالة معاً