العدو الاسرائيلي نفذ حملة دهم في مناطق مختلفة بالضفة والقدس المحتلتين

اعتقلت قوات العدو الإسرائيلي الخميس عددا من المواطنين الفلسطينيين بعد مداهمات مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلين.

وقالت مصادر فلسطينية إن “قوات الاحتلال اعتقلت 4 مواطنين من بلدة العيسوية وهم: تيسير يوسف محيسن، نسيم أمجد محيسن، مصعب محمود محيسن ومحمد أحمد أبو ريالة، عقب مداهمة منازلهم في البلدة وتفتيشها”.

وتابعت المصادر انه “في محافظة جنين، أصيب شاب بعيار معدني خلال مواجهات مع قوات الاحتلال التي اقتحمت المدينة واعتقلت 3 شبان وهم: شادي محمد جرار، حمودي محمود الكايد من جنين ومحمد حواشين من المخيم، بعد مداهمة منازل ذويهم”.

وأضافت المصادر أن “جنود الاحتلال فجروا بوابة منزل عائلة المعتقل جرار واعتدوا عليه بالضرب وإستجوبوه لأكثر من ساعة حيث اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال التي أطلقت القنابل الصوتية والأعيرة المعدنية، ما أدى الى إصابة أحد الشبان”.

ولفتت المصادر الى ان “قوات الاحتلال الإسرائيلي فتشت عددا من منازل المواطنين في بلدة يطا جنوب الخليل عرف من أصحابها فؤاد محمد النواجعة، وسلّمته بلاغا لمقابلة مخابراتها”.

المصدر: وكالة معاً