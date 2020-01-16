القاضي عويدات أشار بتخلية الموقوفين باستثناء من قاموا بأعمال عنفية

أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” ان النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان عويدات أعطى إشارة الى الأجهزة المختصة بتخلية جميع الموقوفين في احداث الشغب في شارع الحمرا وامام ثكنة الحلو باستثناء عدد قليل، إما لقيامهم بأعمال عنفية أو لأسباب أخرى مثل وجود مذكرات توقيف في حقهم.

من جهته، أعلن المحامي جاد طعمة وهو من لجنة الدفاع عن المتظاهرين، من أمام عدلية بيروت، أنه سيتم الإفراج عن الموقوفين على دفعات تباعا، متوقعا أن يحصل ذلك قبل الثانية من بعد ظهر اليوم.

وكانت مجموعة من المحتجين نفذت اعتصاما، أمام قصر العدل في بيروت، احتجاجا على ما وصفوه بـ “التوقيفات التعسفية التي حصلت على خلفية أحداث الشغب في شارع الحمرا أول من أمس والأعمال المماثلة أمام ثكنة الحلو ليل أمس”، وبلغ عدد الموقوفين 110 من بينهم أربعة قصر.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام