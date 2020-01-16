 الرئيس روحاني: الشعب الايراني أصبح اكثر قوة وعزيمة في مواجهة المؤامرات والحظر الأمريكي

أعلن رئيس الجمهورية الايراني الشيخ حسن روحاني أن “الأمريكيين انتهجوا خططاً سقيمة وخاطئة ضد ايران”، مؤكداً أن الشعب الايراني “أصبح اليوم أكثر قوة وعزيمة في مواجهة الحظر والمؤامرات الأمريكية”.

وأشار الرئيس روحاني في كلمة له الخميس خلال اجتماع الجمعية العامة للبنك المركزي في طهران، الى تداعيات واقعة استشهاد الفريق الشهيد قاسم سليماني على ايدي الامريكيين؛ مبيناً أنها “لم تستثن حتى اسواق العملات الصعبة واسعار النفط واسواق البورصة في العالم”؛ ومؤكدا على ان “هذه الواقعة خلفت اثارا سياسية ونفسية على صعيد المنطقة جمعاء كما اعربت الشعوب المسلمة من كشمير الى افريقيا عن تعاطفهم وحزنهم بالمناسبة”.

ونوّه روحاني الى انه “لا توجد دولة في العالم اليوم، تعلن لامريكا صراحة بأنها امطرت أحد قواعدها العسكرية الرئيسية في المنطقة بالصواريخ”، مضيفاً “نحن استطعنا بواسطة هذا الهجوم أن نضع البنتاغون في حالة استنفار على مدى 24 ساعة، كما ارغمنا امريكا المجرمة، على التراجع عن تهديداتها”.

من جهة ثانية، أعلن الرئيس الايراني الشيخ حسن روحاني أنه “إذا قرر الآخرون خفض التزاماتهم بشأن الاتفاق النووي، فلن نقف مكتوفي الأيدي وسنواصل خفض التزاماتنا”، مؤكدا أنه “ليس أمام ايران اليوم أية قيود في مشروعها النووي”. وأوضح الرئيس روحاني، في كلمة له الخميس في اجتماع الدورة الـ59 للجمعية العامة للبنك المركزي الايراني، أن “الادارة الأميركية خططت للقضاء على نظام الجمهورية الإسلامية في غضون 3 أشهر”، مشدداً على أن “مشاركة الشعب في الانتخابات وصموده أبعد شبح الحرب عن البلاد” .

وراى أن “المشاكل تتعقد عندما يكون الجانب الآخر عديم الثقة لاسيما ترامب الذي لا يمكن التنبؤ بتصرفاته”، مضيفاً “ترامب اثار المشاكل ليس معنا وحسب وانما مع الجميع” . واوضح انه “لو كنت قد انسحبت من الاتفاق النووي بعد انسحاب ترامب منه لأحيل الملف النووي الى مجلس الأمن الدولي”، قائلاً “الجميع أدان ترامب على انسحابه من الاتفاق النووي” . واضاف روحاني، “ليس أمامنا اليوم أية قيود في مشروعنا النووي”.

المصدر: ارنا + فارس