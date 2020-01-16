الرئيس روحاني: لو كنا قد انسحبنا من الاتفاق النووي بعد انسحاب ترامب منه لأحيل الملف النووي الى مجلس الأمن الدولي – موقع قناة المنار – لبنان
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January 16 2020 - 11:18

الرئيس روحاني: لو كنا قد انسحبنا من الاتفاق النووي بعد انسحاب ترامب منه لأحيل الملف النووي الى مجلس الأمن الدولي

منذ 9 mins 16 January، 2020
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