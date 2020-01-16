الرئيس روحاني: الرئيس الأمريكي آثار المشاكل ليس معنا وحسب وإنما مع الجميع – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 16 2020 - 11:18

الرئيس روحاني: الرئيس الأمريكي آثار المشاكل ليس معنا وحسب وإنما مع الجميع

منذ 10 mins 16 January، 2020
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة