الرئيس روحاني: الإدارة الأميركية خططت للقضاء على نظام الجمهورية الإسلامية في غضون 3 أشهر – موقع قناة المنار – لبنان
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January 16 2020 - 11:18

الرئيس روحاني: الإدارة الأميركية خططت للقضاء على نظام الجمهورية الإسلامية في غضون 3 أشهر

منذ 11 mins 16 January، 2020
أخبار موقع المنار

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