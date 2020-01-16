الرئيس روحاني: الإدارة الأميركية خططت للقضاء على نظام الجمهورية الإسلامية في غضون 3 أشهر – موقع قناة المنار – لبنان
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January 16 2020 - 11:18
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الإمام السيد علي الخامنئي: على الشعب الإيراني التسلح بالعمل والمقاومة لمواجهة أطماع الأعداء ومشاريعهم
الرئيس الايراني: لقد تغير خطاب دونالد ترامب كثيراً تجاه ايران بعد استهداف قاعدة عين الأسد في العراق
الشيخ روحاني: واشنطن خططت للقضاء على نظام الجمهورية الاسلامية خلال 3 أشهر لكن صمود الشعب أبعد المؤامرة
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف: إيران لن تعيد مناقشة الاتفاق النووي وندعو الأوروبيين لتنفيذ التزاماتهم
رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي: يحق للعراق الحفاظ على سيادته وإقامة أفضل العلاقات مع جميع الدول الشقيقة
عبد المهدي: لتركيز الجهود على محاربة الارهاب والتخلص من بقايا تنظيم "داعش" وحماية مصالح جميع شعوب ودول المنطقة
لجنة الأمن والدفاع النيابية العراقية: لا يوجد اتفاق لإنشاء قواعد أميركية في العراق ووجود هذه القوات غير شرعي
العراق: إصابة 6 من حرس الحدود بانفجار سيارة مركونة على الطريق العام النخيب - عرعر في محافظة صلاح الدين
الطيران الحربي الإسرائيلي يشن سلسلة غارات استهدفت مواقع للمقاومة وأراض فارغة شمال قطاع غزة
قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل عدداً من المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس المحتلتين
رئيس مجلس النواب نبيه بري: بيروت عاصمتنا جميعا وما حصل بالأمس مدان ومستنكر من قبلي ومن قبل مجلس النواب
الرئيس بري: أي حكومة جديدة يجب أن تضع البرنامج والرؤية حيال مقاربة الملفات الإصلاحية وتحد من الانهيار المالي والإقتصادي
مجلس الشيوخ الأميركي يتسلم قرار اتهام الرئيس دونالد ترامب ومحاكمته تبدأ الثلاثاء المقبل ضمن اجراءات العزل
اليمن: مرتزقة العدوان السعودي ـ الأميركي يستهدفون بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة شارع صنعاء ومدينة الشعب بالحديدة
للمساهمة بدعم المقاومة عبر مكاتب هيئة دعم المقاومة الإسلامية على الرقم 01550450 أو عبر جميع فروع القرض الحسن رقم الحساب 8142401
الرئيس روحاني: الإدارة الأميركية خططت للقضاء على نظام الجمهورية الإسلامية في غضون 3 أشهر
منذ 11 mins
16 January، 2020
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