الرئيس روحاني: مشاركة الشعب في الانتخابات وصموده أبعد شبح الحرب عن البلاد – موقع قناة المنار – لبنان
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January 16 2020 - 11:18

الرئيس روحاني: مشاركة الشعب في الانتخابات وصموده أبعد شبح الحرب عن البلاد

منذ 12 mins 16 January، 2020
أخبار موقع المنار

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