الرئيس الايراني الشيخ حسن روحاني: أدرك الجميع أن ما خططت له الإدارة الأميركية تجاه إيران كان خاطئاً – موقع قناة المنار – لبنان
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January 16 2020 - 11:18

الرئيس الايراني الشيخ حسن روحاني: أدرك الجميع أن ما خططت له الإدارة الأميركية تجاه إيران كان خاطئاً

منذ 13 mins 16 January، 2020
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