مجلس الشيوخ الأميركي يستعد لإطلاق محاكمة ترامب الثلاثاء – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 16 2020 - 11:18

مجلس الشيوخ الأميركي يستعد لإطلاق محاكمة ترامب الثلاثاء

منذ 52 mins 16 January، 2020
مجلس الشيوخ الأميركي يستعد لإطلاق محاكمة ترامب الثلاثاء
أخبار دولية - الولايات المتحدة

يؤدي أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي اليمين اليوم أمام رئيس المحكمة العليا الذي سيترأس محاكمة الرئيس دونالد ترامب بهدف عزله من منصبه، وذلك تمهيدا لبدء المحاكمة الثلاثاء المقبل.

وتسلم مجلس الشيوخ رسميا امس ملف الاتهام بحق الرئيس الأميركي، وهو الثالث في تاريخ الولايات المتحدة الذي يخضع لمثل هذه المحاكمة.

وسيكون على دونالد ترامب أن يرد على تهمتين، استغلال السلطة وعرقلة عمل الكونغرس. وهو متهم بممارسة ضغوط لإقناع أوكرانيا بفتح تحقيق بحق الديموقراطي جو بايدن، منافسه المحتمل في الانتخابات الرئاسية المرتقبة في تشرين الثاني المقبل.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية

التعليقات

ذات صلة