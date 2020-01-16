الرئيس الايراني الشيخ حسن روحاني: ليس أمام ايران اليوم أي قيود في مشروعها النووي – موقع قناة المنار – لبنان
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January 16 2020 - 11:16

الرئيس الايراني الشيخ حسن روحاني: ليس أمام ايران اليوم أي قيود في مشروعها النووي

منذ 60 mins 16 January، 2020
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