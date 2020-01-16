مجلس الشيوخ الأميركي يتسلم القرار الاتهامي بحق ترامب والمحاكمة تبدأ الثلاثاء

تسلم مجلس الشيوخ الأميركي الأربعاء القرار الاتهامي بحق الرئيس دونالد ترامب تمهيدا لمحاكمة الرئيس الـ 45 للولايات المتحدة بقصد عزله من منصبه، وهي محاكمة ستبدأ فعليا الثلاثاء المقبل، بحسب ما أعلن زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل.

وستجري هذه المحاكمة التاريخية بإشراف رئيس المحكمة العليا جون روبرتس الذي سيؤدي اليمين الدستورية الخميس رئيسا لهيئة المحكمة البرلمانية قبل أن يؤدي أعضاء مجلس الشيوخ المئة اليمين الدستورية أمامه بصفتهم أعضاء هيئة المحلفين. وقال ماكونيل إن محاكمة ترامب أمام مجلس الشيوخ ستبدأ “فعليا” الثلاثاء المقبل.

ووقعت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي الأربعاء القرار الاتهامي بحق الرئيس دونالد ترامب وأحالته إلى مجلس الشيوخ استعدادا لبدء المحاكمة البرلمانية الهادفة لعزل الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة.

وقبيل توقيعها القرار الاتهامي الذي وجه بموجبه مجلس النواب إلى الرئيس الجمهوري تهمتي إساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونغرس، قالت بيلوسي “من المحزن والمأساوي للغاية بالنسبة لبلدنا أن الإجراءات التي اتخذها الرئيس لتقويض أمننا القومي وانتهاكه اليمين الدستورية التي أداها وتعريضه أمن انتخاباتنا للخطر، قادتنا إلى هذا المكان”، مضيفة “اليوم ندخل التاريخ”.

ووقعت بيلوسي القرار الاتهامي مستخدمة مجموعة من الأقلام في مراسم احتفالية، ليحال بعدها القرار الاتهامي إلى مجلس الشيوخ الذي سيتولى محاكمة الرئيس.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية