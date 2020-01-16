اشتباك بين قوات الامن ومتظاهرين ونقل 35 حالة من محيط ثكنة الحلو الى 5 مستشفيات في بيروت

ارتفعت حدة التوتر مساء اليوم الاربعاء امام ​ثكنة الحلو​ في بيروت، حيث عمد عدد من ​المحتجين​ على رمي الحجارة والمفرقعات النارية​ باتجاه عناصر ​قوى الأمن الداخلي​ الذين ردوا باطلاق غاز مسيل للدموع وضرب بعض المحتجين.

واطلق عناصر ​مكافحة الشغب​ القنابل المسيلة للدموع لتفريق المحتجين، ثم عمدت الى ضرب بعضهم لتفريقهم واقتيادهم الى الثكنة. وتجمع المتظاهرون امام مبنة الثكنة للمطالية بالافراج عن بعض المتظاهرين الذين احتجزتهم القوى الامنية امس الثلاثاء والذين تحاوز عددهم الخمسين وفق بعض المصادر.

وفي السياق، أكد الأمين العام لـ”الصليب الأحمر اللبناني” ​جورج كتانة​ أن “العمليات غير المهمات اليوم، بمحيط ​ثكنة الحلو​ نقلنا 35 حالة الى ​المستشفيات​ المحيطة”، مشيراً الى أن “أغلب الحالات​ ليست حالات خطرة”.

وفي حديث تلفزيوني له، اوضح أن “الاصابات جاءت من الجانبين ​المتظاهرين​ وقوى ​مكافحة الشغب​”، لافتاً الى أنه “في ​طرابلس​ تم اسعاف عدد من الحالات على الارض، وفي زحلة تم اسعاف 5 حالات على الارض، واليوم ببيروت هناك 12 ​سيارة​ للصليب الاحمر و 3 بمحيط ثكنة الحلو”. وأكد أن “​الصليب الاحمر​ مستنفر أكثر من 70 سيارة ولكنهم ليسوا على الطرقات”.

المصدر: يونيوز