الحلبوسي لوزير خارجية قطر: يجب إبعاد العراق عن التجاذبات

بحث رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي الأربعاء، مع وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن، سبل تعزيز التعاون بين البلدين وفقا للمصالح المتبادلة. وذكر بيان للمكتب الاعلامي لرئيس مجلس النواب أن الاخير “بحث خلال استقباله نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني سبل تعزيز التعاون بين البلدين وفقا للمصالح المتبادلة وآخر مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، وخفض التصعيد في المنطقة”.

وأضاف أن “رئيس مجلس النواب أكد إدانته انتهاك السيادة العراقية”، مشددا على “أهمية احترامها من قبل جميع الأطراف، ورفضه استخدام البلاد ساحةً لتصفية الحسابات، أو أن يكون العراق طرفا في أي صراع إقليمي أو دولي”.

وتابع البيان ان “الحلبوسي اكد على التزام الحكومة العراقية بحماية البعثات الدبلوماسية “، مشددا على “أهمية أن تلعب دول المنطقة دورا مهما في تخفيف حدة التوتر الحاصل فيها، مع ضرورة إبعاد العراق عن التجاذبات الإقليمية وسياسة المحاور، من أجل تحقيق الأمن الداخلي الذي ينعكس على أمن المنطقة كلها”.

ودعا رئيس مجلس النواب إلى” تفعيل التعاون الاقتصادي والتجاري بين العراق وقطر، وتقديم التسهيلات لرجال الأعمال، ومساهمة المستثمرين في إعادة إعمار العراق، والاستثمار في مجالات متعددة”.

وحسب البيان، فقد عبر نائب رئيس الوزراء القطري عن “دعم بلاده للعراق وشعبه وسيادته ووحدة أراضيه “، مشيرا إلى “أهمية التنسيق والعمل المشترك مع الأطراف الإقليمية والدولية، خفض حدة التوتر، والحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها”.

المصدر: موقع المنار