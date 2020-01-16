واشنطن تعلن التوصل لاتفاق بين مصر وأثيوبيا والسودان حول سد النهضة

توصلت كلا من مصر وأثيوبيا والسودان، في اجتماع ضم وفود للدول الثلاث في واشنطن، إلى اتفاق مبدئي لملء خزان سد النهضة، الذي تشيده أثيوبيا، على مراحل تراعي تخيف الأضرار على دول المصب.

ونقل موقع مؤسسة أخبار اليوم المصرية، أن بيانا مشتركا بين الدول الثلاث نشرته وزارة الخزانة الأميركية، أكد أن “المجتمعون ممثلين لكل من مصر وإثيوبيا والسودان والولايات المتحدة والبنك الدولي، إن وزراء الموارد المائية للدول الـ3 لمصب نهر النيل أكدوا، خلال مباحثات لهم في واشنطن برعاية وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوتشين، ورئيس البنك الدولي، ديفيد ملباس، اللذين شاركا في المحادثات بصفة مراقبين، أكدوا التقدم الذي تم تحقيقه خلال 4 اجتماعات فنية وجلستين سابقتين”في العاصة الأمريكية”..

وأكد وزراء الري للدول الثلاث في البيان على “التزامهم بالتوصل إلى اتفاق شامل وتعاوني قابل للتطبيق ومتبادل المنفعة بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي الكبير”. كما اتفقت وفود الدول الثلاث على اجتماع آخر يومي 28 و29 كانون الثاني/ يناير الجاري، للتوصل لاتفاق شامل.

كان اجتماع وزراء الري والخارجية لمصر وأثيوبيا والسودان، قد بدأ يوم الثلاثاء الماضي، بحضور ممثل للولايات المتحد وومثل للبنك الدولي، بعد أن انتهت سلسة اجتماعات لوزراء ري الدول الثلاث دون التوصل لاتفاق.

وعقد في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا يومي الأربعاء و8 و9 كانون الثاني/ يناير الجاري بمشاركة وزراء الري بمصر وأثيوبيا والسودان، وبحضور ممثل عن الولايات المتحدة وممثل عن البنك الدولي، اجتماعا هو الرابع والأخير من سلسلة اجتماعات جرى الاتفاق عليها في واشنطن في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، وتضم الاجتماعات وزراء ري مصر والسودان وأثيوبيا، بوجود ممثل للولايات المتحدة وممثل للبنك الدولي، وقد انتهى الاجتماع دون التوصل لاتفاق.

وأعلنت مصر في وقت سابق من 2019 وصول مفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان وأثيوبيا إلى طريق مسدود، داعية إلى الاستعانة بالولايات المتحدة كوسيط، والتي دعت بدورها لعقد اجتماع في واشنطن في التاسع من تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، واتفق خلاله على عقد أربع اجتماعات بحضور أميركي وتمثيل للبنك الدولي بهدف الوصل لاتفاق بين الدول الثلاث.

وبدأت أثيوبيا في 2011 في إنشاء سد النهضة على النيل الأزرق، وتتخوف مصر من تأثير، السد على حصتها من مياه النيل، والتي تبلغ 55.5 مليار متر مكعب سنويا، تحصل على أغلبها من النيل الأزرق.

المصدر: سبوتنيك