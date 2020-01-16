مجلس النواب الأميركي يحيل إلى مجلس الشيوخ القرار الاتهامي تمهيدا لمحاكمة ترامب (ا.ف.ب.) – موقع قناة المنار – لبنان
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January 16 2020 - 02:26
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الإمام السيد علي الخامنئي: على الشعب الإيراني التسلح بالعمل والمقاومة لمواجهة أطماع الأعداء ومشاريعهم
الرئيس الايراني الشيخ حسن روحاني يرفض فكرة رئيس الوزراء البريطاني باستبدال الاتفاق النووي بآخر تدعمه الولايات المتحدة
وكالة الأنباء الإيرانية: السفير البريطاني لدى طهران غادر البلاد
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف: أميركا بحاجة الى إعادة التفكير بنظرتها بشأن المنطقة
وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني من بغداد: المنطقة بحال توتر كبير وعلى كل الدول السعي باتجاه التهدئة
وزير الخارجية العراقي: ناقشنا مع الوزير القطري التهدئة في المنطقة وحرية الملاحة في الخليج
جلسة عامة للمجلس النيابي يومي الاربعاء والخميس 22 و23 الجاري قبل الظهر وبعده، لمناقشة وإقرار موازنة العام 2020
رئيس مجلس النواب نبيه بري: بيروت عاصمتنا جميعا وما حصل بالأمس مدان ومستنكر من قبلي ومن قبل مجلس النواب
الرئيس بري: أي حكومة جديدة يجب أن تضع البرنامج والرؤية حيال مقاربة الملفات الإصلاحية وتحد من الانهيار المالي والإقتصادي
الرئيس بري: العمل على اجراءات لحماية مال الناس والمال العام ومجلس النواب جاهز لتأمين حفظ الحقوق تحت سقف القانون والدستور
رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري بعد أحداث شارع الحمرا: لن أكون شاهد زور على مهمات مشبوهة يمكن أن تأخذ البلاد للخراب
رويترز: الحكومة اللبنانية طلبت من المصرف المركزي إرجاء مبادلات لسندات دولية حتى تتخذ قرارا حول كيفية تمويلها للاستحقاقات
المنسق الخاص للأمم المتحدة يان كوبيتش: مصرف لبنان يطلب صلاحيات استثنائية لإدارة الاقتصاد والمسؤولون يتفرجون وهو ينهار
التحكم المروري: قطع السير على جسر الرينغ وتحويطة فرن الشباك وكورنيش المزرعة والظريف
مجموعات من المتظاهرين تعاود التجمع أمام مصرف لبنان احتجاجاً على سياساته النقدية والمالية
لبنان: استمرار التظاهرة أمام ثكنة الحلو في بيروت للمطالبة بالإفراج عن المتظاهرين الذين اعتقلوا أمام مصرف لبنان
سقوط عدد من الجرحى في صفوف المتظاهرين واعتقال آخرين خلال قيام قوى الأمن الداخلي بمحاولة فض اعتصام ثكنة الحلو
الأمن العام اللبناني: توقيف المدعو (أ س) من التابعية السورية لانتمائه الى تنظيم "داعش"
الأمن العام اللبناني: الموقوف اعترف بالتخطيط للقيام بأعمال ضد مراكز أحد الاحزاب اللبنانية الفاعلة وقتل عناصره
الاعتداء بالضرب والكلام النابي على مراقبتين من مديرية حماية المستهلك أثناء قيامهما بجولة كشف روتينية في منطقة الشويفات
وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش: التعرض للمراقبين هو اعتداء على حقوق المواطنين ولا يمكن التهاون مع مثل هذه الاعتداءات
مؤتمر صحافي بعد ظهر الخميس لوزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال محمد شقير يتحدث خلاله بموضوع العقود مع شركتي الخلوي
طائرات حربية للاحتلال الاسرائيلي تشن غارات على موقع في عسقلان شمال قطاع غزة
إطلاق أربعة صواريخ من قطاع غزة باتجاه الأراضي المحتلة
الخارجية الصينية: تفعيل فرنسا وبريطانيا وألمانيا آلية فض النزاعات بشأن الاتفاق النووي مع إيران يعيق الحلّ
وزير الدفاع التركي خلوصي أكار: من المبكر الحديث عن فشل وقف إطلاق النار في ليبيا
سانا: خروج عشرات المدنيين عبر ممر الحاضر بريف حلب الجنوبي الغربي من مناطق انتشار الإرهابيين بريفي حلب وإدلب
الإخبارية السورية: عودة دفعة جديدة من المهجرين من مخيم الأزرق في الأردن عبر معبر نصيب الى قراهم المحررة من الإرهاب
استقالة مدير المخابرات السودانية بعد إنهاء حركة تمرد قام بها عناصر في الجهاز رفضا لخطة لاعادة هيكلته
وزارة الحرب الاميركية: السعودية وافقت على دفع مليار دولار من أجل بقاء قوات اميركية على أراضيها
مجلس النواب الأميركي يوافق على إحالة القرار الاتهامي بحق ترامب إلى مجلس الشيوخ لإجراء المحاكمة الأسبوع المقبل
رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي: تشكيل فريق المدعين في محاكمة ترامب من سبعة أعضاء بإشراف النائب آدم شيف
ترامب يصف اجراءات المحاكمة لعزله بأنها خدعة دبرها الديموقراطيون
الحكومة الروسية تستقيل بعد اقتراح الرئيس فلاديمير بوتين سلسلة من الاصلاحات الدستورية
أمريكا والصين توقعان اتفاقا تجاريا مرحليا يتضمن تعهدات صينية بشراء بضائع أميركية وبنودا تتعلق بحماية الملكية الفكرية
للمساهمة بدعم المقاومة عبر مكاتب هيئة دعم المقاومة الإسلامية على الرقم 01550450 أو عبر جميع فروع القرض الحسن رقم الحساب 8142401
مجلس النواب الأميركي يحيل إلى مجلس الشيوخ القرار الاتهامي تمهيدا لمحاكمة ترامب (ا.ف.ب.)
منذ 2 ساعة
16 January، 2020
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