مجلس النواب الأميركي يحيل إلى مجلس الشيوخ القرار الاتهامي تمهيدا لمحاكمة ترامب (ا.ف.ب.) – موقع قناة المنار – لبنان
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January 16 2020 - 02:26

مجلس النواب الأميركي يحيل إلى مجلس الشيوخ القرار الاتهامي تمهيدا لمحاكمة ترامب (ا.ف.ب.)

منذ 2 ساعة 16 January، 2020
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