القيادة العامة: وصول قائد الجيش الليبي المشير حفتر إلى ليبيا

أعلن المكتب الإعلامي للقيادة للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية اليوم الخميس، وصول القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر إلى ليبيا.

وقال المكتب الإعلامي للقيادة العامة في بيان صحفي عبر تويتر: “وصل إلى أرض الوطن برعاية الله وحفظه القائد العام للقوات المسلحة المشير أركان حرب خليفة أبوالقاسم حفتر”، مضيفاً بأن ” كان في مراسم استقباله الرسمي عدد من الضباط والقيادات العسكرية والأمنية وممثلي المجالس البلدية والمؤسسات ومشايخ وأعيان القبائل الليبية وممثلي كافة فئات المجتمع الليبي المختلفة”. هذا ولم يتسنى لوكالة سبوتنيك معرفة تفاصيل أخرى ما أذ كان حفتر في زيارة لعدة دول اخرى بعد مغادرته موسكو في زيارته الأخيرة .

واستضافت موسكو، الاثنين، محادثات بمشاركة وزراء الخارجية والدفاع لروسيا وتركيا وممثلي طرفي الأزمة في ليبيا قائد “الجيش الوطني الليبي”، المشير خليفة حفتر، ورئيس حكومة الوفاق، فايز السراج، لبحث إمكانية التوصل إلى اتفاق بين الأطراف الليبية لوقف إطلاق النار.

وأكدت وزارة الخارجية الروسية، يوم الاثنين الماضي، مغادرة قائد “الجيش الوطني الليبي”، خليفة حفتر، العاصمة الروسية موسكو بدون التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار مع حكومة الوفاق الوطني. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن “القائد العام للجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، قبل البيان الختامي، ولكن قبل التوقيع طلب يومين لمناقشة الوثيقة مع زعماء القبائل الداعمة للجيش الوطني الليبي”.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية الثلاثاء تأكيد المشاركين في المفاوضات حول ليبيا التزامهم بسيادة ووحدة واستقلال الأراضي الليبية، كما أكدت أن التوصل لاتفاق بين الأطراف المتحاربة بشأن وقف الأعمال العسكرية هو أهم نتائج اللقاء.

المصدر: سبوتنيك