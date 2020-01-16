بيلوسي توقع القرار الاتهامي بحق ترامب تمهيداً لإرساله إلى مجلس الشيوخ (ا.ف.ب.) – موقع قناة المنار – لبنان
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January 16 2020 - 02:26

بيلوسي توقع القرار الاتهامي بحق ترامب تمهيداً لإرساله إلى مجلس الشيوخ (ا.ف.ب.)

منذ 2 ساعة 16 January، 2020
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