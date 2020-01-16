اطلاق 10 موقوفين من ثكنة الحلو – موقع قناة المنار – لبنان
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January 16 2020 - 02:26

اطلاق 10 موقوفين من ثكنة الحلو

منذ 2 ساعة 16 January، 2020
أخبار موقع المنار
لبنان

تم اطلاق 10 موقوفين من ثكنة الحلو، بعد ان جرى توقيفهم امس خلال احداث الشغب في الحمرا.

المصدر: الوكالة الوطنية

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