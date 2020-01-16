تم اطلاق 10 موقوفين من ثكنة الحلو، بعد ان جرى توقيفهم امس خلال احداث الشغب في الحمرا.
المصدر: الوكالة الوطنية
تم اطلاق 10 موقوفين من ثكنة الحلو، بعد ان جرى توقيفهم امس خلال احداث الشغب في الحمرا.
المصدر: الوكالة الوطنية
اعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي – شعبة العلاقات العامة في بلاغ انه “حوالى الساعة 19.00 من تاريخ 14/1/2020 قام مثيرو شغب بالاعتداء على عناصر قوى الأمن الداخلي المتمركزين أمام مصرف لبنان المركزي برمي الحجارة والمفرقعات وتوجيه الشتائم -أصيب عدد من العناصر بكسور ورضوض-، وعمدوا الى إزالة العوائق الخشبية وتكسير ...