مجلس النواب الأميركي يحيل القرار الإتهامي بحق ترامب الى مجلس الشيوخ

وافق مجلس النواب الأميركي على إحالة القرار الاتهامي بحق الرئيس دونالد ترامب على مجلس الشيوخ استعدادا لبدء المحاكمة الهادفة لعزله.

وأعلنت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي تكليف النائب آدم شيف الإشراف على فريق المدعين، في المحاكمة الهادفة لعزل الرئيس دونالد ترامب. وقاد شيف وهو مدع عام فدرالي سابق في كاليفورنيا، التحقيق البرلماني في مجلس النواب الذي أسفر عن اتهام ترامب بإساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونغرس. وقالت بيلوسي انه من المهم تقديم ملف متين من اجل حماية الدستور واظهار الحقيقة للشعب.

المصدر: قناة المنار