بيان توضيحي لقيادة الجيش اللبناني حول توقيف عدد من الشبان في جونية

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

تداول بعض وسائل الإعلام خبرا مفاده أن الجيش أوقف في محلة جونية عددا من الفتية القصر والطلاب على خلفية الاحتجاجات في المنطقة.

إن قيادة الجيش إذ تنفي توقيف أي قاصر، تؤكد أن قوى الجيش أوقفت كل من المدعوين: بشير طوبيا مواليد 1983، روبير التنوري مواليد 1979، جو عازار مواليد 1994، وجورج البعينو مواليد 1995، والذين كانوا يحرضون الطلاب على إقفال الطرق، وقد تم إطلاق سراحهم بعد التحقيق معهم.

كما تدعو هذه القيادة وسائل الإعلام إلى توخي الدقة في التعامل مع الأخبار المتعلقة بالمؤسسة العسكرية والتأكّد من صحة المعلومات قبل نشره.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام