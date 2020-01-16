الناطق باسم جيش الاحتلال: هبوط اضطراري لطائرة مقاتلة من سلاح الطيران في بحر اسدود ولا اصابات وهناك اضرار كبيرة وجاري التحقيق في الحادث – موقع قناة المنار – لبنان
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January 16 2020 - 00:24

الناطق باسم جيش الاحتلال: هبوط اضطراري لطائرة مقاتلة من سلاح الطيران في بحر اسدود ولا اصابات وهناك اضرار كبيرة وجاري التحقيق في الحادث

منذ 2 ساعة 15 January، 2020
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