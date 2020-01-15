ترامب: المحاكمة لعزلي هي “خدعة” دبرها الديموقراطيون

انتقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء إجراءات عزله ووصفها بأنها “خدعة”.

وقال ترامب بعد ثوان من اعلان رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي فريق المحاكمة المؤلف من سبعة أعضاء “ها نحن نعود مرة أخرى، خدعة أخرى من الديموقراطيين الذين لا يفعلون شيئا”.

من جهتها، قالت المتحدثة باسم البيت الابيض ستيفاني غريشام إن “ترامب لم يرتكب اي خطأ”، واضافت ان “ترامب يتطلع الى ان يتمتع امام مجلس الشيوخ بالحقوق التي انكرتها عليه بيلوسي وديموقراطيو مجلس النواب ويتوقع ان تتم تبرئته بالكامل”.

وتابعت المتحدثة “حتى الساعة بعد ان يوقع الاتفاق التجاري مع الصين الذي سيكون لمصلحة جميع سكان البلاد سيواصل العمل والفوز من اجل جميع الاميركيين”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية