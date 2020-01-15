التحكم المروري :قطع السير عند تقاطع مار الياس كورنيش المزرعة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 15 2020 - 20:04
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الرئيس بري: العمل على اجراءات لحماية مال الناس والمال العام ومجلس النواب جاهز لتأمين حفظ الحقوق تحت سقف القانون والدستور
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رويترز: الحكومة اللبنانية طلبت من المصرف المركزي إرجاء مبادلات لسندات دولية حتى تتخذ قرارا حول كيفية تمويلها للاستحقاقات
التحكم المروري :قطع السير عند تقاطع مار الياس كورنيش المزرعة
منذ 51 mins
15 January، 2020
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