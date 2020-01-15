الحريري: مشهد التكسير مرفوض وحاكم مصرف لبنان لديه حصانة ولا أحد يستطيع عزله – موقع قناة المنار – لبنان
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January 15 2020 - 20:04

الحريري: مشهد التكسير مرفوض وحاكم مصرف لبنان لديه حصانة ولا أحد يستطيع عزله

منذ 1 ساعة 15 January، 2020
الحريري وسلامة
لبنان

قال رئيس حكومة تصريف الاعمال في لبنان سعد الحريري إن “حق التظاهر عادي والتظاهرات السلمية مرحب بها ولكن ما حصل بالأمس من تكسير بالشوارع مرفوض”، واضاف “خلصنا بقى، نحن كتيار في منازلنا حتى الآن وأين الجيش؟”.

واشار الحريري في دردشة مع الصحافيين بعد لقائه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الاربعاء الى ان “البعض سيقول أنا مسؤول، نعم مسؤول ولكن هناك قوى سياسية كانت تعطل مثل التيار الوطني الحر ونحن لم نستلم وزارة الطاقة منذ أيام رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري”.

وشدد الحريري على ان “حاكم مصرف لبنان لديه حصانة ولا أحد يستطيع عزله وليشكلوا الحكومة وسنعطيها فرصة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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