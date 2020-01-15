الحريري: مشهد التكسير مرفوض وحاكم مصرف لبنان لديه حصانة ولا أحد يستطيع عزله

قال رئيس حكومة تصريف الاعمال في لبنان سعد الحريري إن “حق التظاهر عادي والتظاهرات السلمية مرحب بها ولكن ما حصل بالأمس من تكسير بالشوارع مرفوض”، واضاف “خلصنا بقى، نحن كتيار في منازلنا حتى الآن وأين الجيش؟”.

واشار الحريري في دردشة مع الصحافيين بعد لقائه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الاربعاء الى ان “البعض سيقول أنا مسؤول، نعم مسؤول ولكن هناك قوى سياسية كانت تعطل مثل التيار الوطني الحر ونحن لم نستلم وزارة الطاقة منذ أيام رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري”.

وشدد الحريري على ان “حاكم مصرف لبنان لديه حصانة ولا أحد يستطيع عزله وليشكلوا الحكومة وسنعطيها فرصة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام