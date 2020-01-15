العدو الاسرائيلي يصدر أوامر عسكرية بالاستيلاء على اراضي قرب بيت لحم المحتلة

أمرت سلطات العدو الإسرائيلي الأربعاء بالاستيلاء على مئات الدونمات الزراعية من أراضي بلدتي “الخضر وأرطاس” جنوب بيت لحم بالضفة الغربية الفلسطينية المحتلة.

وأفادت مصادر فلسطينية أن “الاحتلال أصدر أوامر عسكرية بالاستيلاء على 350 دونما زراعيا من أراضي الخضر وأرطاس، وتحديدا في مناطق باكوش، خلة ظهر العين، ثغرة حماد، الشغف، زكندح، عين القسيس، شوشحلة والرجم”.

ولفتت المصادر الى ان “القرار الاسرائيلي يهدف لتوسيع الشارع الالتفافي الاستيطاني رقم 60″، وتابعت ان “ذلك يعني إلتهام المزيد من الأراضي، إضافة لارتداد بنحو 150 مترا”، واضافت “كما يسعى الاحتلال من وراء ذلك الى منع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم”.

المصدر: فلسطين اليوم