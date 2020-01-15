التحكم المروري: إعادة فتح السير على طريق #كورنيش_المزرعة بالاتجاهين – موقع قناة المنار – لبنان
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January 15 2020 - 20:04

التحكم المروري: إعادة فتح السير على طريق #كورنيش_المزرعة بالاتجاهين

منذ 2 ساعة 15 January، 2020
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