اعادة فتح السير على اوتوستراد جونية بالاتجاهين تحت جسر “الابوتر” (غرفة التحكم المروري) – موقع قناة المنار – لبنان
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January 15 2020 - 17:36

اعادة فتح السير على اوتوستراد جونية بالاتجاهين تحت جسر “الابوتر” (غرفة التحكم المروري)

منذ 21 mins 15 January، 2020
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