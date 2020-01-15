رئيسة البرلمان الامريكي نانسي بيلوسي: فخورون بأن نقدم لائحة محاكمة #ترامب التي ستحدد التهم التي تشكل أساس محاكمته – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 15 2020 - 17:36

رئيسة البرلمان الامريكي نانسي بيلوسي: فخورون بأن نقدم لائحة محاكمة #ترامب التي ستحدد التهم التي تشكل أساس محاكمته

منذ 18 mins 15 January، 2020
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة