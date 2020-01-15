الإعلام العبري: سماع دوي انفجارات في شمال قطاع غزة ناتجة عن بالونات مفخخة أُطلقت من قطاع غزة تجاه مستوطنات الغلاف(يونيوز) – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 15 2020 - 17:36

الإعلام العبري: سماع دوي انفجارات في شمال قطاع غزة ناتجة عن بالونات مفخخة أُطلقت من قطاع غزة تجاه مستوطنات الغلاف(يونيوز)

منذ 25 mins 15 January، 2020
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة