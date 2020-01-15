الجيش اللبناني فتح أوتوستراد جونيه(الوكالة الوطنية للاعلام) – موقع قناة المنار – لبنان
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January 15 2020 - 17:36
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رئيس مجلس النواب نبيه بري: بيروت عاصمتنا جميعا وما حصل بالأمس مدان ومستنكر من قبلي ومن قبل مجلس النواب
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الرئيس بري: العمل على اجراءات لحماية مال الناس والمال العام ومجلس النواب جاهز لتأمين حفظ الحقوق تحت سقف القانون والدستور
رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري بعد أحداث شارع الحمرا: لن أكون شاهد زور على مهمات مشبوهة يمكن أن تأخذ البلاد للخراب
المنسق الخاص للأمم المتحدة يان كوبيتش: مصرف لبنان يطلب صلاحيات استثنائية لإدارة الاقتصاد والمسؤولون يتفرجون وهو ينهار
غرفة التحكم المروري: إعادة فتح الطريق عند مثلث خلدة_الشويفات واوتوستراد صور_ صيدا_ بيروت سالك بالاتجاهين
التحكم المروري: قطع الطرق في محلة جسر الرينغ وكورنيش المزرعة
الجيش اللبناني يعيد فتح أوتوستراد جونية بعد قطعه من قبل عدد من المتظاهرين
لبنان: استمرار التظاهرة أمام ثكنة الحلو في بيروت للمطالبة بالإفراج عن المتظاهرين الذين اعتقلوا أمام مصرف لبنان
الأمن العام اللبناني: توقيف المدعو (أ س) من التابعية السورية لانتمائه الى تنظيم "داعش"
الأمن العام اللبناني: الموقوف اعترف بالتخطيط للقيام بأعمال ضد مراكز أـحد الاحزاب اللبنانية الفاعلة وقتل عناصره
الاعتداء بالضرب والكلام النابي على مراقبتين من مديرية حماية المستهلك أثناء قيامهما بجولة كشف روتينية في منطقة الشويفات
وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش: التعرض للمراقبين هو اعتداء على حقوق المواطنين ولا يمكن التهاون مع مثل هذه الاعتداءات
مؤتمر صحافي بعد ظهر الخميس لوزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال محمد شقير يتحدث خلاله بموضوع العقود مع شركتي الخلوي
الخارجية الصينية: تفعيل فرنسا وبريطانيا وألمانيا آلية فض النزاعات بشأن الاتفاق النووي مع إيران يعيق الحلّ
وزير الخارجية الروسي: نقترح على دول الخليج الفارسي التفكير في آلية أمنية جماعية
سيرغي لافروف: نأسف لأن بعض أطراف الأزمة الليبية لم توقع على اتفاق وقف إطلاق النار
وزير الدفاع التركي خلوصي أكار: من المبكر الحديث عن فشل وقف إطلاق النار في ليبيا
سانا: خروج عشرات المدنيين عبر ممر الحاضر بريف حلب الجنوبي الغربي من مناطق انتشار الإرهابيين بريفي حلب وإدلب
الإخبارية السورية: عودة دفعة جديدة من المهجرين من مخيم الأزرق في الأردن عبر معبر نصيب الى قراهم المحررة من الإرهاب
وزارة الحرب الاميركية: السعودية وافقت على دفع مليار دولار من أجل بقاء قوات اميركية على أراضيها
مجلس النواب الأمريكي يرسل بنود الاتهام الموجهة لـترامب بهدف عزله إلى مجلس الشيوخ تمهيداً لمحاكمته الأسبوع المقبل
وزير الطاقة الصهيوني: سنعلن غدا في "قمة غاز المتوسط" في القاهرة عن بداية التعاون الإسرائيلي المصري في مجال الطاقة
الحكومة الروسية تستقيل بعد اقتراح الرئيس فلاديمير بوتين سلسلة من الاصلاحات الدستورية
للمساهمة بدعم المقاومة عبر مكاتب هيئة دعم المقاومة الإسلامية على الرقم 01550450 أو عبر جميع فروع القرض الحسن رقم الحساب 8142401
الجيش اللبناني فتح أوتوستراد جونيه(الوكالة الوطنية للاعلام)
منذ 26 mins
15 January، 2020
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