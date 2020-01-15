المانيا: الشرطة تداهم مكاتب ومنازل لمشتبه بهم بالتجسس لصالح للصين

داهمت الشرطة الالمانية مكاتب ومنازل في مناطق مختلفة من البلاد، في إطار قضية تتعلق بثلاثة أشخاص يشتبه في أنهم جواسيس لحساب الصين، بحسب ما أعلن الادعاء الألماني الأربعاء.

وقالت مجلة “دير شبيغل” الألمانية إن “أحد المشتبه فيهم ألماني كان يعمل حتى عام 2017 دبلوماسيا بارزا في مكتب الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، وتولى منصب سفير للاتحاد الأوروبي عدة مرات”.

وفي هذا السياق، قال المتحدث باسم الادعاء الاتحادي الألماني ماركوس شميت “يمكنني أن أؤكد أننا نجري تحقيقا في نشاط عميل مخابرات”.

ونفذت المداهمات في بروكسل وبرلين وفي ولايتين في جنوب ألمانيا، بادن-فرتمبرج وبافاريا، ورفض الادعاء الكشف عن أسماء المشتبه بهم الثلاثة أو وظائفهم.

المصدر: روسيا اليوم