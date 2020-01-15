العدو الاسرائيلي نفذ مداهمات واعتقالات في الضفة الغربية المحتلة

شنت قوات العدو الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات في صفوف المواطنين الفلسطينيين طالت عدة مناطق في الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر فلسطينية أن “قوات الاحتلال الاسرائيلي، اعتقلت شابا من مخيم عايدة شمال بيت لحم، وسلّمت اثنين آخرين بلاغين لمراجعة مخابراتها واعتقلت الشاب أحمد حربي أبو عودة (23 عاما)، بعد دهم منزل والده وتفتيشه”.

وتابعت المصادر ان “قوات الاحتلال سلمت الشاب يحيى إسماعيل العصا (39 عاما)، والصحفي صهيب عزيز العصا (33 عاما)، من بلدة العبيدية شرقا، بلاغين لمراجعة مخابراتها”، واضافت “اقتحمت قوات الاحتلال منزلين وتفتيشهما في بلدة بيت فجار جنوبا، يعودان للشقيقين حاتم وسمير إبراهيم ثوابتة”.

ولفتت المصادر الى انه “وفي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي شابا عقب مداهمته منطقة عسكر البلد شرقا، واعتقلت الشاب بكر رمزي دويكات، عقب مداهمة منزل ذويه وتفتيشه”، وأضافت أن “قوات الاحتلال الإسرائيلي داهمت بلدة السموع جنوب الخليل وفتشت عددا من منازل المواطنين وعرف من أصحابها: المحاضر في جامعة الخليل ابراهيم عقيل، حيث احتجزت أفراد عائلته في غرفة واحدة، وفتشت المنزل تفتيشا دقيقا، وحطمت محتوياته، دون أن يبلغ عن اعتقالات”.

وأشارت المصادر إلى أن “قوات الاحتلال اعتقلت الشابين مصطفى الخطيب واحمد الخطيب من بلدة نعلين غربي محافظة رام الله، في حين اندلعت مواجهات عنيفة مع الشبان عقب انسحاب قوات الاحتلال من حي الطيرة برام الله”، وتابعت ان “جنود الاحتلال استولو على جرافة في بلدة سالم شرق نابلس، تعود للمواطن ابراهيم عيسى خلال عملها في شق طريق بمنطقة راس العين شمال البلدة”.

المصدر: فلسطين اليوم