“جمعية المصارف”: لكشف ومعاقبة كل من حرض وخطط وساهم بأحداث الامس بالحمرا

أسفت “جمعية مصارف لبنان” في بيان لها الاربعاء “الحوادث الصادمة التي حصلت أمس في شارع الحمراء واستهدفت مصرف لبنان وفروع المصارف، إضافة إلى المحال التجارية على اختلافها”.

وقالت الجمعية “إننا على ثقة بأن الفاعلين لا يمتون إلى ثوار لبنان الحقيقيين بصلة، بل هم جماعة من الغوغائيين المدفوعين والمأجورين والمعروفي الأهداف”.

واعتبرت الجمعية ان “الفساد والهدر في القطاع العام الذي ما زال مستشريا، وهو ما أوصل البلاد والعباد إلى ما وصلنا إليه، إضافة إلى التباطؤ الكبير وغير المسؤول في تشكيل حكومة جديدة، مما يضع المصارف في الواجهة وكأنها هي المسؤولة عن تردي الأوضاع الحاصلة”.

ودعت الجمعية “القوى الأمنية لأخذ التدابير اللازمة لكشف ومعاقبة كل من حرض وخطط وساهم في هذا العمل الهمجي الذي يصيب قطاعا يجاهد لخدمة الناس والحفاظ على مصالحهم في أحلك ظرف يمر به لبنان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام