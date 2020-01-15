الامام الخامنئي: ايران باتت محط اطماع القوى الكبرى وبالتالي عليها التسلح بالعمل والجهاد للحفاظ على عزتها – موقع قناة المنار – لبنان
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January 15 2020 - 11:48

الامام الخامنئي: ايران باتت محط اطماع القوى الكبرى وبالتالي عليها التسلح بالعمل والجهاد للحفاظ على عزتها

منذ 43 mins 15 January، 2020
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