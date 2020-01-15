الرئيس روحاني: إيران سترد على اغتيال الفريق سليماني بإخراج أميركا من المنطقة وستعمل على ذلك

واشار الى ان الشهيد سليماني كان حارساً للحدود الايرانية، مضيفاً : إيران سترد على اغتيال الفريق سليماني بإخراج أميركا من المنطقة وستعمل على ذلك ولو طال الزمن.اضاف : أخطأتم في المنطقة وأخطأتم في العقوبات وأخطأتم في اغتيال الفريق سليماني.

واوضح ان مؤسسات الدولة تشارك في التحقيقات بشان اسقاط الطائرة الاوكرانية لاتخاذ خطوة مقنعة، قائلا، هذا الخطا لايمكن التغاضي عنه وهو خطا مؤلم ومؤسف.

وتابع، قواتنا المسلحة درست الموضوع واعلنت النتائج، على قواتنا المسلحة ان تعمل وتؤكد لابناء الشعب بان مثل هذا الخطا لن يحصل بعد اليوم، نعتذر عن التاخير في الاعلان عن الخطا الذي حصل في اسقاط الطائرة .