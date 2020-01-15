اللواء سلامي: الشعب الايراني طلب الانتقام القاسي للشهيد سليماني رغم تهديدات الرئيس الاميركي – موقع قناة المنار – لبنان
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January 15 2020 - 11:48
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الرئيس الإيراني الشيخ حسن روحاني: الشهيد قاسم سليماني كان حارسا للحدود الإيرانية وقتل غدرا وكان نبراسا للشهادة
الرئيس روحاني: على شعوب المنطقة العمل على طرد القوات الأميركية
الرئيس روحاني للأميركيين: نحن لا نريد ان تكون المنطقة غير آمنة وعليكم الخروج منها بعقلانية
الرئيس روحاني: إستهداف قاعدة عين الأسد يعني أننا لن نستسلم أمام أميركا وسنرد على أي هجوم
الرئيس روحاني: قضية إسقاط الطائرة الأوكرانية كانت مؤلمة لنا جميعا ويجب ان لا تتكرر
قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي: العدو يشن حربا اقتصادية عالمية ضد ايران
اللواء سلامي: لقد تم التصدي لكل محاولات العدو للنيل من جبهة المقاومة
اللواء سلامي: على حلفاء أميركا الاتعاظ من الدرس وعدم تكرر الخطأ الذي ارتكبته الإدارة الأميركية
المساعد التنسيقي لرئيس هيئة الأركان الإيرانية: جهازنا الأمني يحقق باحتمال خرق بشأن سقوط الطائرة الأوكرانية
غرفة التحكم المروري: إعادة فتح الطريق عند مثلث خلدة_الشويفات واوتوستراد صور_ صيدا_ بيروت سالك بالاتجاهين
هدوء في شارع الحمرا وأمام مصرف لبنان بعد مواجهات ليلية بين مجموعة شبان وقوات مكافحة الشغب التي أوقفت عددا منهم
محمد جواد ظريف: قرار الترويكا الاوروبية بتفعيل آلية فض النزاع خطأ استراتيجي من الناحية السياسية ولا أساس قانونياً له
الخارجية الروسية: تفعيل الأوروبيين لآلية حل الخلافات في إطار الاتفاق النووي مع إيران قرار سياسي خطير
وسائل إعلام عراقية: سقوط خمسة صواريخ كاتيوشا قرب قاعدة التاجي العسكرية شمال بغداد
مصدر عسكري سوري: وسائط الدفاع الجوي السوري تصدت لعدوان نفذته طائرات العدو الإسرائيلي على مطار "التي فور" بريف حمص
وزير الخارجية الروسي: نقترح على دول الخليج الفارسي التفكير في آلية أمنية جماعية
سيرغي لافروف: نأسف لأن بعض أطراف الأزمة الليبية لم توقع على اتفاق وقف إطلاق النار
وزارة الحرب الاميركية: السعودية وافقت على دفع مليار دولار من أجل بقاء قوات اميركية على أراضيها
رئيسة مجلس النواب الامريكي نانسي بيلوسي: مجلس النواب الامريكي يصوت الاربعاء على احالة قضية عزل ترامب الى مجلس الشيوخ
وزير الطاقة الصهيوني: سنعلن غدا في "قمة غاز المتوسط" في القاهرة عن بداية التعاون الإسرائيلي المصري في مجال الطاقة
للمساهمة بدعم المقاومة عبر مكاتب هيئة دعم المقاومة الإسلامية على الرقم 01550450 أو عبر جميع فروع القرض الحسن رقم الحساب 8142401
اللواء سلامي: الشعب الايراني طلب الانتقام القاسي للشهيد سليماني رغم تهديدات الرئيس الاميركي
منذ 1 ساعة
15 January، 2020
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