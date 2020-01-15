اللواء سلامي: الشعب الايراني طلب الانتقام القاسي للشهيد سليماني رغم تهديدات الرئيس الاميركي – موقع قناة المنار – لبنان
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January 15 2020 - 11:48

اللواء سلامي: الشعب الايراني طلب الانتقام القاسي للشهيد سليماني رغم تهديدات الرئيس الاميركي

منذ 1 ساعة 15 January، 2020
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