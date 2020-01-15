طاقم قناة إسرائيلية على بعد كيلومترات من مكة المكرمة

بثت قناة “i24 News” الإسرائيلية تغطية إخبارية لفعاليات هيئة الترفيه في جدة، وهي المرة الأولى التي يتم فيها السماح لوسيلة إعلام إسرائيلية بتغطية حدث داخل الأراضي السعودية.

وأذاعت القناة تقريرا مصورا للصحفي “هنريك زيمرمان” باللغة الإنجليزية على هامش الفعاليات قالت إنه التقرير الأول الذي يتم إعداده في السعودية منذ فتح أبوابها لاستقبال السياح بما فيهم الإسرائيليون. وقال زيمرمان في التقرير: “نحن الآن في جدة على بعد 66 كم من مكة مدينة المسلمين المقدسة إنه مكان مهم لكنها أيضا لحظات مهمة في تاريخ هذا البلد”.

وأضاف: “الآن بعد موافقة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان على منح التأشيرات السياحية بسهولة للسياح من 50 بلدا مختلفة، نرى أنهم يريدون تنويع مصادر الدخل هنا باتباع أسس رؤية 2030”.

وأشاد زيمرمان بولي العهد قائلا: “محمد بن سلمان يدعمه 70% من السكان الذين هم دون سن ال30ـ من الشباب الذين يريدون رؤية التغيير في السعودية”.

ولا تقيم “إسرائيل” والسعودية علاقات رسمية، حتى الآن، لكن أفق التطبيع بينهما لا يزال نشيطا، بحسب توجهات رسمية وغير رسمية في المملكة، خلال السنوات القليلة الماضية. وفي أبريل/نيسان الماضي، زعم ولي العهد السعودي أن المملكة و”إسرائيل” تواجهان عدوا مشتركا يتمثل بإيران، كما قال إن الإسرائيليين لديهم الحق في العيش على أرض خاصة بهم.

المصدر: يونيوز