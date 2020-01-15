إعادة فتح السير على تقاطع برج الغزال وسط بيروت (التحكم المروري) – موقع قناة المنار – لبنان
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January 15 2020 - 03:00

إعادة فتح السير على تقاطع برج الغزال وسط بيروت (التحكم المروري)

منذ 1 ساعة 15 January، 2020
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