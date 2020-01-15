إعادة فتح السير على تقاطع برج الغزال وسط بيروت (التحكم المروري) – موقع قناة المنار – لبنان
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January 15 2020 - 03:00
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محتجون يقطعون الطرقات في العديد من المناطق اللبنانية احتجاجاً على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية
القوى الأمنية تلقي القنابل الغازية والمسيلة للدموع على المحتجين أمام مصرف لبنان الذين رشقوا عناصرها بالحجارة
محتجون يحطمون واجهات المصارف في شارع الحمرا في بيروت
قطع الطريق أمام جمعية المصارف في بيروت بالإطارات المشتعلة
العلاقات الاعلامية في حزب الله: ما قالته قناة (أم.تي.في) ومراسلتها عن المتظاهرين أمام مصرف لبنان عار عن الصحة
حركة أمل رداً على رسالة محطة (ام.تي.في): شباب الحركة لا علاقة لهم بما حصل في بيروت ونتمنى تصحيح ما ورد في الرسالة
رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري يستقبل رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل ويبحث معه آخر التطورات
مصادر مطّلعة للمنار: اللقاء كان ممتازًا وأكثر من صريح وتمّ خلاله تنسيق المواقف فيما يتعلّق بتأليف الحكومة
مصادر للمنار: لقاء جمع الرئيس المكلّف حسان دياب والحاج حسين الخليل عنوانه الاسراع في تشكيل الحكومة
باسيل: المطالبة بتصريف الاعمال لا تعني تعويما للحكومة المستقيلة ولا يجب ان تؤخر الحكومة الجديدة
باسيل: على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الافصاح عن ارقام التحويلات المالية الى الخارج ونحن مستعدون للتعاون
الحريري بعد اجتماع كتلة المستقبل النيابية: لم أتوقف عن تصريف الأعمال منذ أن قدمت استقالتي والأساس تشكيل الحكومة
سعد الحريري: حكومة تصريف الأعمال لديها صلاحيات وأنا مع تعويم حكومة جديدة وليس حكومة استقالت بطلب من الشارع
جمعية المصارف: البيانات المتداولة عن تشكيل الحكومة والتلميح لإقفال المصارف لا أساس لها من الصحة
وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال جميل جبق: تم التوصل الى حل مؤقت لأزمة المستلزمات الطبية
وزير التربية يدعو المؤسسات التربوية الى تقدير الظروف المحيطة بها واتخاذ القرار المناسب لجهة الاقفال الأربعاء
الخارجية الايرانية: ايران ستواجه بحزم أي نقض للعهد في الاتفاق النووي
الخارجية الايرانية: الاطراف الاوروبية فشلت على مدى عام في اتخاذ اجراءات ملموسة للوفاء بالتزاماتها في الاتفاق النووي
محمد جواد ظريف: قرار الترويكا الاوروبية بتفعيل آلية فض النزاع خطأ استراتيجي من الناحية السياسية ولا اساس قانونياً له
موسكو: قرار الثلاثية الاوروبية إطلاق آلية فض النزاع النووي مع ايران امر محبط وقد يؤدي لمزيد من التصعيد
وسائل إعلام عراقية: سقوط خمسة صواريخ كاتيوشا قرب قاعدة التاجي العسكرية شمالي بغداد
الاخبارية السورية: الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان يستهدف مطار "التي فور" شرق حمص
مصدر عسكري سوري: وسائط الدفاع الجوي السوري تصدت لعدوان نفذته طائرات العدو الإسرائيلي على مطار "التي فور" بريف حمص
رئيسة مجلس النواب الامريكي نانسي بيلوسي: مجلس النواب الامريكي يصوت الاربعاء على احالة قضية عزل ترامب الى مجلس الشيوخ
المتحدث باسم قوات الدعم السودانية: تم تقليص عدد الجنود السودانيين في اليمن من 5 آلاف الى 657 جنديا
للمساهمة بدعم المقاومة عبر مكاتب هيئة دعم المقاومة الإسلامية على الرقم 01550450 أو عبر جميع فروع القرض الحسن رقم الحساب 8142401
إعادة فتح السير على تقاطع برج الغزال وسط بيروت (التحكم المروري)
منذ 1 ساعة
15 January، 2020
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