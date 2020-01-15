وزير الدفاع الياباني: نساهم في خفض التوتر بين واشنطن وطهران ولن نشارك في أي عملية عسكرية

أعلن وزير الدفاع الياباني تارو كونو، اليوم الأربعاء، أن بلادة ستبذل “جهودًا دبلوماسية” للحد من التوتر بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران، مؤكداً أن بلادة لن تشارك في أي عملية عسكرية أميركية أو أوروبية في المنطقة.

وقال الوزير خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأميركي مارك إسبر في البنتاغون: ” سنواصل بذل جهود دبلوماسية من أجل خفض التوتر واستقرار الوضع في المنطقة”. وأشار كونو إلى أن الجيش الياباني يتقيد “بالدستور” الذي يمنع المشاركة في العمليات العسكرية الدولية في الخارج.

وذكر كونو: ” لقد سمحت الحكومة اليابانية في وقت سابق بإرسال عسكريين إلى المنطقة لحماية الملاحة في مضيق هرمز وخليج عمان، والتي تمر عبرها ناقلات النفط الخام. ويعود السبب إلى أن اليابان يستورد من الشرق الأوسط نحو 19 بالمئة من النفط الخام، و80 بالمئة من (سفن الشحن) تمر من مضيق هرمز”.

المصدر: سبوتنيك