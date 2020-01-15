سناتور أمريكي: الأغلبية بمجلس الشيوخ تؤيد الحد من “صلاحيات الحرب” لترامب

أعرب زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي، السناتور تشاك شومر، عن اعتقاده بأن المجلس سيتمكن من تمرير قرار يحد من صلاحيات الرئيس فيما يخص إطلاق العمل العسكري.

وقال شومر خلال مؤتمر صحفي له، اليوم الثلاثاء: “نعتقد أن القرار سيحصل على الـ 51 صوتا الضرورية لتمريره. ونحن سنعمل على تحديد التوقيت” للتصويت على القرار.

يذكر أن مشرعين أمريكيين أعدوا مشروع قرار للحد من صلاحيات الرئيس لشن العمليات العسكرية بعد أن اغتيال القوات الأمريكية قائد “فيلق القدس” التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، بأمر من الرئيس دونالد ترامب.

المصدر: روسيا اليوم