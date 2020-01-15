مصادر يمنية: بوارج العدوان تواصل احتجاز 9 سفن نفطية وغذائية قبالة ميناء جيزان رغم حملها التصاريح الأممية للعبور إلى ميناء الحديدة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 15 2020 - 01:30

مصادر يمنية: بوارج العدوان تواصل احتجاز 9 سفن نفطية وغذائية قبالة ميناء جيزان رغم حملها التصاريح الأممية للعبور إلى ميناء الحديدة

منذ 36 mins 15 January، 2020
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