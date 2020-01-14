“حركة أمل” تنفي ما أوردته قناة “أم تي في”: شبابنا لا يشاركون بما يحصل من تحركات

نفى المكتب الإعلامي المركزي في “حركة أمل” ما ذكرته قناة “أم تي في” ومراسلتها بان المتظاهرين الذي قاموا بأعمال شغب في منطقة الحمرا في بيروت، ينتمون الى حركة امل.

وقال البيان “جانب الزملاء الكرام في قناة mtv، ورد في رسالتكم من أمام مصرف لبنان المركزي خلال تغطية التحركات الاحتجاجية الشعبية مساءً أنّ بعض الشبّان الموجودين في الشارع هم من مناصري حركة أمل”، وتابع “يهمّنا التأكيد على أن شباب الحركة وعملاً بالقرارات التنظيمية المتتالية لا يشاركون بما يحصل من تحركات وأعمال شغب في شوارع العاصمة”.

وفيما تمنى البيان من القناة المذكورة اعلاه “تصحيح ما ورد لكون ما يحصل في شارع الحمرا الرئيسي لا علاقة لشباب الحركة فيه لا من قريب ولا بعيد”، تابع “نحن بدورنا ندين ونستنكر التعرّض أو الاعتداء على الأملاك العامة والخاصة”، واضاف “كما نستنكر التعرض للجسم الإعلامي من أطقم مراسلين وتقنيين على حد سواء إيماناً منا برسالة الإعلام الهادف والواعي لنشر الحقائق وتوخي الوقوع في شرك الشائعات المغرضة”.

المصدر: بريد الموقع