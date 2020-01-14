بوغدانوف يبحث الوضع في ليبيا مع السفير الألماني بموسكو

بحث المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف الثلاثاء مع السفير الألماني بموسكو غيزا فون غاير، الوضع في ليبيا.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها إن “الجانبين بحثا الوضع في ليبيا وحولها مع التركيز على التحضير للمؤتمر الدولي في برلين”.

وأضاف البيان أن “بوغدانوف أطلع الجانب الألماني على نتائج محادثات السلام الليبية التي جرت في موسكو الاثنين”.

يذكر أن المحادثات جرت بمشاركة وزراء الخارجية والدفاع الروسيين والتركيين والأطراف الليبية في موسكو، التي تمحورت حول وقف إطلاق النار في ليبيا بين “حكومة الوفاق الوطني” بقيادة فايز السراج و”الجيش الوطني الليبي” بقيادة خليفة حفتر، وأثمرت عن مسودة اتفاق لوقف إطلاق النار.

وأكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في أعقاب المحادثات أن “فايز السراج ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري وقعا على الاتفاق، فيما أعلنت الخارجية الروسية الثلاثاء أن خليفة حفتر غادر موسكو دون التوقيع على الاتفاق”.

المصدر: روسيا اليوم